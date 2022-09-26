رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية: توقعنا القيام بدور المعارضة في البرلمان المقبل

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اعتبر زعيم حركة خمس نجوم الشعبوية، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، جوسيبي كونتي أن الحركة حققت "عودة رائعة" في الانتخابات التي جرت أمس.

ووفق النتائج الأولية، التي أعلنت عنها شركة "إس إف جي" لاستطلاعات الرأي، بلغت الأصوات التي فازت بها "حركة خمس نجوم" 15%.

وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، اليوم الاثنين، أن كونتي تحدث من مقر حملة الحركة الانتخابية في روما قائلا: "لقد حققت حركة الخمس نجوم عودة رائعة، أراد الجميع خروجنا من البرلمان، وتوقعوا في بداية الحملة الانتخابية أن نحقق نسبة ضئيلة".

وأضاف كونتي: "توقعنا قيام حركة خمس نجوم بدور المعارضة.. أود طمأنة كل المواطنين الذين صوتوا لنا بأننا سنكون قوة معارضة تظهر الكثير من الشجاعة والتصميم، وسنركز باستمرار على تحقيق البرنامج الذي رسمناه خلال الحملة الانتخابية".

بدوره، قال زعيم حزب "أتسيوني" (العمل)، كارلو كاليندا إن الإيطاليين اختاروا "القوميين الخطيرين" في ائتلاف يمين الوسط الذي يقوده حزب جورجيا ميلوني (إخوة إيطاليا) للفوز في الانتخابات.

وأضاف كاليندا: "الإيطاليون اختاروا منح اليمين القومي أغلبية قوية.. نعتبر هذا الأمر خطيرا وغامضا".

وتابع: "سنرى إن كانت ميلوني قادرة على الحكم أم لا، سنكون معارضة شديدة ولكن بناءة".

وحصل "القطب الثالث" الذي يضم حزبي (العمل) و"فيفا إيطاليا" (تحيا إيطاليا) على 7ر7%، وفق نتائج "إس إف جي".