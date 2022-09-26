الجزائر تشارك في فعاليات المؤتمر العام الـ66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

شارك وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب في افتتاح فعاليات المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، في العاصمة النمساوية فيينا.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان اليوم، أن هذا الاجتماع الدولي الهام، الذي يعقد على مدار يومين، يضم وزراء ومسئولي شركات الطاقة العالمية الكبرى، ويناقش ميزانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام القادم، وسبل تعزيز الأنشطة المتعلقة بالعلوم، والتكنولوجيا، والتطبيقات النووية، فضلاً عن أنشطة الوكالة في مجال السلامة والأمن النوويين وتعزيز فعالية أدائها.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي وكالة عالمية للتعاون في المجال النووي، وتعمل على تعزيز الاستخدام الآمن والسلمي للتكنولوجيات النووية.