لحظة الاعتداء على نائبة لبنانية والتحرش بها في فعالية احتجاجية

أظهر مقطع فيديو تعرض البرلمانية اللبنانية سينتيا زرازير لما قيل إنه ضرب وتحرش في محيط مجلس النواب.



جاء ذلك خلال محاولة العسكريين المتقاعدين الوصول إلى مبنى البرلمان تزامنا مع جلسة درس وإقرار موازنة العام 2022.



وخرجت زرازير من المجلس للتضامن مع العسكريين المتقاعدين، وقالت إن "هذه الدولة بوليسية وتقمع المتظاهرين".



وخلال مشاركتها ضمن الاعتصام، تعرضت زرازير للضرب خلال تدافع حصل بين المتظاهرين والعناصر العسكرية، إلا أنها تمكنت بعد ذلك من الابتعاد عن مكان التظاهر والدخول مجددا إلى مجلس النواب.



وكان العسكريون المتقاعدون تمكنوا في وقت سابق اليوم الاثنين، من اقتحام محيط مجلس النواب بساحة النجمة، اعتراضا على أحد بنود الموازنة المتعلقة بتعويضاتهم المالية.





شاهد : لحظة التحرش بنائبة لبنانية وضربها#يوسف_القرضاوي pic.twitter.com/j2UT4K95rZ — مشاهير دوت كوم (@thae2172) September 26, 2022