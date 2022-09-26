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حاول آلاف اللبنانيين، اقتحام مقر مجلس النواب أثناء انعقاد جلسة مناقشة مشروع الموازنة.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام، أن قوات الأمن أطلقت قنابل غاز مسيلة للدموع في محاولة لتفريق المحتجين في محيط مجلس النواب.

وقال شهود عيان، إن إصابات بالاختناقات وقعت من جراء إلقاء قنابل الغاز عليهم.

ويعقد مجلس النواب اللبناني جلسة عامة حاسمة اليوم الاثنين لمواصلة دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية، الجلسة التي تأتي استكمالا لسلسلة من الجلسات التي عقدت يومي 15 و16 سبتمبر الجاري والتي انتهت بفقدان النصاب القانوني للجلسة بعد مشادات بين النواب حول البنود وطريقة التصويت على مشروع الموزانة مما أسفر عن انسحاب أغلب النواب.