 جهاز مكافحة الاحتكار الإسباني يخفف الأعباء على شركات توزيع الكهرباء - بوابة الشروق
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جهاز مكافحة الاحتكار الإسباني يخفف الأعباء على شركات توزيع الكهرباء

د ب أ
نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 9:47 م | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 9:47 م

وافق جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الإسباني "سي.إن.إم.سي" على مجموعة إجراءات جديدة لتخفيف الضغوط المالية على موزعي الطاقة في إسبانيا في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الإجراءات تستهدف دعم شركات توزيع الكهرباء وأغلبها مستقل تشتري الكهرباء من السوق وتحتاج إلى تقديم ضمانات مالية لجهاز تنظيم سوق الطاقة "أو.إم.آي.إي" وشركة إدارة شبكة خطوط الكهرباء "ريد إلكتريكا كومبانيز".

وتسمح الإجراءات الجديدة لشركات التوزيع بتقليل عدد الضمانات المفروض عليها تقديمها لشركة ريد إلكتريكا وتبسيط إجراءات الضمانات.

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