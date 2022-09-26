لولا يسعى لاستمالة أنصار المرشحين الآخرين أملا في الفوز في انتخابات البرازيل

يكثف الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إناسيو لولا دي سيلفا جهوده الآن من أجل استمالة المرشحين الذين أصبحوا خارج المنافسة في السباق الرئاسي بالبرازيل، وذلك في محاولة الفرصة الأخيرة لانتزاع فوز صريح يوم الأحد المقبل.

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن الزعيم اليساري ، الذي تقول مراكز استطلاع الآراء إنه بات قريبا أكثر من أي وقت مضى من الفوز في انتخابات الثاني من أكتوبر المقبل، سوف يحظى بالتأييد الصريح من جانب العديد من الفنانين البرازيليين، وذلك في إطار استراتيجية جعلته رئيسا لتحالف موسع ضد الرئيس الحالي جاير بولسونارو.

وفي الأسبوع الماضي حصل على تأييد ثمانية مرشحين رئاسيين سابقين.

وقال لولا ،خلال لقاء مع المرشحين السابقين رئيس البنك المركزي السابق ووزير المالية هنريك ميريليس ووزيرة البيئة السابقة مارينا سيلفا ، "أعمل الآن لكي أفوز في الجولة الأولى . كل بادرة أقوم بها القصد منها إظهار أنني أريد أن أفوز".

وإحراز فوز صريح سيكون بمثابة عودة مدوية للرئيس الأسبق الذي تلطخت سمعته جراء اتهامات بالفساد قادته إلى السجن في 2018 ، وذلك قبل أن تقرر المحكمة العليا للبلاد إلغاء العقوبة استنادا لأساب فنية.