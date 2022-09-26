 وزير خارجية بيلاروسيا: نرغب في الإبقاء على قنوات الاتصال مع الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات - بوابة الشروق
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وزير خارجية بيلاروسيا: نرغب في الإبقاء على قنوات الاتصال مع الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 11:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 11:01 ص
عبر وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي عن رغبة بلاده في الإبقاء على قنوات التواصل مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكي، في تصريح على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لوكالة أنباء"بيلتا" البيلاروسية اليوم الاثنين،" إنه رغم العقوبات، فإن بيلاروسيا ترغب في الإبقاء على قنوات الاتصال مع الاتحاد الأوروبي، نحن لا نزال ملتزمين بالحوار، وحتى الآن بعد فرض ست أو سبع حزم من العقوبات ضدنا، نظل مهتمين بالحفاظ على قنوات الاتصال مع الاتحاد الأوروبي مفتوحة لأن الاتحاد أولا وقبل كل شيئ شريك تجاري واقتصادي جيد لنا".

وأشار ماكي إلى أن بيلاروسيا ترغب في تنويع اقتصادها وسياستها، ولكنه قال "ومع ذلك للأسف لا نرى أي استعداد من جانب الاتحاد الأوروبي".

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