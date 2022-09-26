فلسطين: كلمة الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة وضعت الكرة في ملعب المجتمع الدولي

أشاد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



جاء هذا خلال الكلمة التي أدلى بها في مستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين في رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.



وقال أشتية إن خطاب عباس يمثل الضمير الفلسطيني، ويلخص المظلمة التاريخية للشعب الفلسطيني.



وأضاف: "مرة أخرى يضع الرئيس الكرة في ملعب المجتمع الدولي الغارق في المعايير المزدوجة".



واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي بالسكوت عن الحق الفلسطيني، والتخلي عن مسؤولياته تجاه الشعب الذي يخضع للاحتلال.



يذكر أن عباس كان قد اتهم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بأن "لديها قوانين عنصرية وتؤسس نظام الفصل العنصري، وتفعل ذلك مع إفلات كامل من العقاب".