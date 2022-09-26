العفو الدولية تدعو لمحاكمة عادلة لرجال أمن لبنانيين متهمين بتعذيب لاجئ سوري

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طالبت جماعات حقوق الإنسان بإحالة الإجراءات القضائية ضد أفراد الأمن اللبنانيين الذين تردد أنهم عذبوا لاجئا سوريا محتجزا حتى الموت، إلى محكمة جنائية عادية.

وقالت هيومن رايتس ووتش، و"ليجال أجندا، ومنظمة العفو الدولية، ومجموعة مينا لحقوق الإنسان: "على السلطات اللبنانية نقل محاكمة أفراد قوات الأمن المتهمين بتعذيب وقتل لاجئ سوري من محاكم عسكرية جائرة بطبيعتها إلى محاكم جنائية عادية".

وتردد أن القوات عذبت بشار عبد السعود / 30 عاما / بعد اعتقاله قبل نحو أربعة أسابيع.

وبعد أيام قليلة من اعتقاله، انتشرت صور لجثته مصابة بجروح خطيرة وعميقة. وعثر الطبيب الشرعي، من بين أشياء أخرى، على حروق وأدلة على استخدام سوط أو صعق كهربائي في تعذيبه .

وطبقا لأحد أقاربه، اعتقلت قوات الأمن السعود في مخيم للاجئين في بيروت دون توجيه اتهامات له .

وفي وقت لاحق قال جهاز أمن الدولة اللبناني إن بشار اعترف بالقتال إلى جانب ميليشيا تنظيم داعش الإرهابي وإن زملاءه في التنظيم تعرفوا عليه وأكدوا تورطه.