العليمي: طرق تعز وباقى المحافظات اليمنية ستفتح عاجلاً أم آجلا بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي فى اليمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن طرق مدينة تعز وغيرها من المحافظات اليمنية ستفتح عاجلا أم آجلا بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة .. مشيرا إلى أن الهدنة كانت استجابة لنداءات اليمنيين والتخفيف من معاناتهم، بينما تصر قيادة المليشيات الحوثية على إغلاق طرق تعز ضمن عقابها الجماعي للمحافظات الرافضة لمشروعها الهدام، ومحاولة منها لإفشال أي جهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال كلمة العليمي بمناسبة العيد الوطني الـ 60 لثورة الـ 26 من سبتمبر، موضحا أن عدن أثبتت يوما بعد يوم أنها قاعدة للحرية والنصر.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي فى اليمن "ان اليمن اليوم أفضل مما كان عليه غداة انقلاب المليشيات الحوثية واستيلائهم على مؤسسات الدولة، وسيكون أفضل واقوى في العام التالي، وحتى وان طوقت المليشيات مجددا بعض المدن والقرى، لكنها لن تفوز بقلوب اليمنيات، واليمنيين، ولن تنتصر في نهاية المطاف".