الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى لها

هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار في هذا العام، وذلك من خلال التعاملات المبكرة يوم الاثنين لترتفع خسائرها حتى الآن إلى أكثر من 28 في المئة ولتواصل تراجعها بعد خفض غير متوقع في سعر الفائدة الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر الليرة 18.4440 مقابل الدولار اعتبارا من الساعة 4:53 بتوقيت غرينتش متراجعة عن مستواها عند الإغلاق يوم الجمعة الذي بلغ 18.4280، وفق قناة الحرة.

وهبطت الليرة في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 18.4450.

وكان البنك المركزي قد خفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة المرجعي 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 12 في المئة، مشيرا إلى التباطؤ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80 في المئة في أغسطس.