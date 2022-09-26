 تونس.. توجيه وحدتين عائمتين للبحث عن مفقودين في عملية هجرة غير شرعية - بوابة الشروق
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تونس.. توجيه وحدتين عائمتين للبحث عن مفقودين في عملية هجرة غير شرعية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 8:35 م | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 8:35 م

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن توجيه وحدتين عائمتين تابعتين لجيش البحر، لمواصلة عملية البحث عن مفقودين في عملية هجرة غير شرعية، بالتعاون مع وحدات الحرس البحري.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه إثر إبلاغ أهالي مدينة جرجيس، أمس الأحد، عن انقطاع أخبار مركب على متنه 17 مهاجرًا غير شرعي "بينهم امرأتان" أبحروا من سواحل جرجيس منذ يوم الأربعاء الماضي، فقد تم توجيه وحدة بحرية تابعة لجيش البحر نحو سواحل جرجيس قامت بتمشيط المنطقة دون العثور على شيء.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسية أنه تم اليوم توجيه وحدتين عائمتين تابعتين لجيش البحر لمواصلة عملية البحث بالتعاون مع وحدات الحرس البحري بالمكان.

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