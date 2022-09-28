تمديد الإقامة المؤقتة لمواطني بورما في أمريكا لمدة عام

حصل مواطنو ميانمار على حماية من الترحيل وترخيص بالعمل في الولايات المتحدة حتى مايو من عام 2024، بموجب تمديد وضع الحماية المؤقتة لبلادهم.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس اليوم الاثنين عن تمديد وضع الحماية المؤقتة للبلاد، المعروفة سابقا باسم بورما، مشيرا إلى الأزمة الإنسانية الحالية التي تعود جذورها إلى انقلاب عسكري وأعمال عنف ارتكبتها قوات الأمن ضد المدنيين.



وقال في بيان إنه "بموجب هذا التمديد، سيكون مواطنو بورما والمقيمون مؤهلين للبقاء بشكل مؤقت في الولايات المتحدة حتى تتحسن الظروف في البلاد، ويصبح بإمكان الأفراد أن يعودوا بأمان".