رئيسة وزراء فرنسا: لا نعلق على الخيارات الديمقراطية للشعب الإيطالي

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إنها لا تريد التعليق على الخيارات الديمقراطية للشعب الإيطالي وإن الأمر متروك لرئيس إيطاليا لتعيين رئيس وزراء جديد.

وأكدت رئيسة الحكومة الفرنسية -في حديث خاص لإذاعة "آر إم سي" الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين- أن الاتحاد الأوروبي لديه قيم محددة يتمسك بها مثل حقوق الإنسان واحترام بعضنا البعض.

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان فوز اليمين المتطرف في إيطاليا الذي تقوده "جورجيا ميلوني" زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد، في إيطاليا.

يذكر أن "ميلوني" البالغة 45 عاما، كانت دخلت الساحة السياسية في سن مبكرة جدا، واستمرت حتى اليوم. وولدت ميلوني في 15 يناير عام 1977 في روما.