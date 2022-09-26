 الرئيس البولندي يصف انتقاد نتائج الانتخابات الإيطالية بأنه غطرسة - بوابة الشروق
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الرئيس البولندي يصف انتقاد نتائج الانتخابات الإيطالية بأنه غطرسة

د ب أ
نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 8:08 م | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 8:08 م

رفض الرئيس البولندي أندريه دودا انتقاد النصر الذي حققه حزب "أخوة إيطاليا" اليميني، بقيادة جورجيا ميلوني في الانتخابات البرلمانية الإيطالية.

وغرد دودا على موقع تويتر: "ما مدى الشعور بالتفوق والغطرسة والاحتقار للقواعد الديمقراطية الذي يتعين على المرء أن يشعر به لكي يتحدث عن نتيجة انتخابات دولة أخرى"، في إشارة إلى أولئك الذين يقولون إن "الشخص الخطأ فاز" أو أن الإيطاليين "قاموا باختيار خاطئ".

وقدم السياسيون البارزون بحزب القانون والعدالة، القومي المحافظ الحاكم ببولندا تقييما إيجابيا لنتائج الانتخابات الإيطالية. وهنأ رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي ميلوني على "النصر العظيم" الذي حققته.

ولا ينتمي الرئيس دودا إلى أي حزب سياسي، كما ينص الدستور، إلا أنه كان في السابق ينتمي إلى حزب القانون والعدالة.

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