ليبيا: وفاة طفل وإصابة 5 آخرين جراء اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية بين مجموعتين مسلحتين

أعلن الناطق باسم هيئة الإسعاف والطوارئ في ليبيا أسامة علي وفاة طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين أحدهم حالته خطرة جراء اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية الليبية بين مجموعتين مسلحتين، منوهًا إلى أن هناك سيارة مدنية استُهدفت جراء "الاشتباكات العشوائية" التي لا تزال مستمرة، ما حال دون الوصول إليها لإنقاذ ركابها.



وذكرت بوابة "الوسط" الإخبارية الليبية أن الاشتباكات تدور بين مجموعتين مسلحتين، إحداها يقودها قائد وحدة "التحري الجسر" التابعة لمديرية أمن الزاوية محمد السيفاو والثانية بقيادة قائد ما يسمى "كتيبة السلعة" عثمان اللهب.



ودعت هيئة الإسعاف الليبية المواطنين بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات بالزاوية وعدم استخدام جميع الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة الزاوية، والابتعاد عن أماكن الاشتباكات الممتدة من الإشارة الضوئية "الضمان" شرقًا إلى الإشارة الضوئية "الحرشة" غربًا، ومن منطقة "الرمحة أولاد سلاق" شارع الخرطوم إلى ما بعد معسكر "السلعة" تجاه بئر الغنم، منوهًا إلى أن جميع الفرق التابعة لإسعاف الزاوية لم تتمكن من دخول مناطق الاشتباك.



من جهته، طالب فرع جمعية الهلال الأحمر في الزاوية، الأطراف المتنازعة بضرورة وقف إطلاق النار حتى يتسنى إخراج المواطنين الليبيين المحاصرين نتيجة الاشتباكات من المنطقة، داعيا الأهالي للابتعاد عن النوافذ للحفاظ على سلامتهم.