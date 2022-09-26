قال مسؤولون إن 7 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حريق في الطابق السفلي بمركز تسوق في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية.



ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن جو سونج تشول المسؤول في مكافحة الحرائق في دايجون، أن رجال الإطفاء يواصلون البحث عن ناجين بعد إخماد الحريق.



وذكر المسؤول أنه لم يكن من الواضح على الفور إذا ما كان هناك أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وأن الدخان ما زال يتصاعد من بعض أجزاء المبنى.



واندلع الحريق في مركز التسوق في نحو الساعة 7:45 صباحا بالتوقيت المحلي، وانتشر بسرعة عبر منطقة رصيف التحميل بالطابق السفلي.



وتم إجلاء أكثر من 110 أشخاص، بمن فيهم موظفو المركز التجاري والعملاء في فندق قريب.



وقال المسؤولون إن الضرر كان من الممكن أن يكون أسوأ لو اندلع الحريق خلال ساعات عمل المركز التجاري.



وأفاد جو بأن أكثر من 500 رجل إطفاء و90 عربة تم نشرهم لمكافحة الحريق الذي تم إخماده في نحو الساعة الثالثة مساء.