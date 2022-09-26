 الجزائر والإمارات تبحثان مستجدات الأوضاع في العالم العربي في أفق القمة العربية المقبلة - بوابة الشروق
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الجزائر والإمارات تبحثان مستجدات الأوضاع في العالم العربي في أفق القمة العربية المقبلة


نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 8:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 8:57 ص

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مستجدات الأوضاع في العالم العربي في أفق القمة العربية التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء، الذي جمعهما، اليوم الأحد، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الوزيران الجزائري والإماراتي تطرقا، خلال اللقاء، إلى التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.



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