موريتانيا تجدد دعمها لإقامة دولة فلسطينية وتشجب الخروقات الإسرائيلية

جددت موريتانيا، اليوم الاثنين، دعمها اللامشروط للدولة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق - في كلمته أمام الدورة 75 للأمم المتحدة في نيويورك - إن "موريتانيا تجدد وقوفها الدائم إلى جانب القضايا العادلة في كل مكان من العالم، وتمسكها بحق الشعب الفلسطيني في الكرامة والسيادة في إطار دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، وتجدد كذلك شجبها للخروقات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية".

وأضاف وزير الخارجية أن "موريتانيا تجدد كذلك حرصها على السعي الجاد للوصول إلى حل سياسي يصون وحدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها وكرامة شعبها وحقه في العيش في أمن وسلام، ودعمها للشرعية في اليمن الشقيق ودعوتها إلى انتهاج سبل الحل السلمي وفقا للمبادرات العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، ودعوتها إلى إيجاد حل يصون وحدة وسيادة دولة ليبيا الشقيقة، ودعمها الجهود الدولية في هذا الصدد".