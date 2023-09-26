نيفين الكيلاني: تطوير 35 مكتبة و19 متحفا وتنظيم 2357 نشاطا ثقافيا

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن جهود تطوير القطاع الثقافي شملت 35 مكتبة و19 متحفا و9 مدارس ومعاهد تعليمية بأكاديمية الفنون منذ 2014.

وأضافت جاء ذلك خلال فعاليات جلسة «بناء الإنسان» ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنظيم 2357 نشاطا ثقافيا في مختلف المرافق الثقافية التي جرى تطويرها.

وأشارت إلى تنظيم 55 معرضا سنويا من معارض الكتاب، وهو رقم غير مسبوق لدى هيئة الكتاب، موضحة عدد الزوار في معرض 2023 وصل إلى 3.5 مليون، وهو رقم غير مسبوق نتيجة عملية التطوير.

ولفتت إلى مشروع سينما الشعب كأحد المشروعات المهمة الذي يهدف لتوصيل الخدمة السينمائية للمناطق المحرومة، باعتبار أن هناك عددا من المحافظات خالية من دور السينما، ولذلك تم إدخال الثقافة السينمائية عبر قصور الثقافة التي تسمح بتقديم الخدمة.

ولفتت إلى أن المشروع بدأ في 2019 بـ7 دور سينما، ووصل حاليا إلى 21 دار سينما في 19 محافظة.

وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وناقش الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستمع السيسي، لشرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، كما استمع لشرح من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.