محكمة إسبانية تبرئ ألمانيا تزعم سابقا الفرع الإسباني لنادي هيلز أنجلز للدراجات النارية

أصدرت محكمة إسبانية، اليوم الثلاثاء، حكما ببراءة زعيم فرع إسباني سابق لعصابة مرتبطة بأحد أندية الدراجات النارية، وهو ألماني الجنسية، وذلك خلال محاكمة جنائية ضد عشرات من الأعضاء المزعومين في الفرع الإسباني لنادي "هيلز آنجلز" (ملائكة الجحيم) للدراجات النارية، وفقا لما أعلنته محكمة في مدريد.

وجرى اتهام فرانك هانيبوت، 59 عاما، بزعامة فرع نادى "هيلز أنجلز" للدراجات النارية في جزيرة مايوركا الإسبانية بين عامي 2009 و2013.

ووجهت المحكمة إلى الآخرين اتهامات مختلفة بتشكيل منظمة إجرامية وتجارة المخدرات والقوادة وتوجيه تهديدات.

وقالت المحكمة إنه تمت تبرئة 12 شخصا، في حين حكم على 32 آخرين بالسجن لمدد تصل إلى عامين.

واستبعدت المحكمة أن المتهمين قاموا في جميع الأحوال بتشكيل تنظيم إجرامي لعدم ثبوت أنهم - كما ادعى المدعي العام - كانوا جزءا من "عمل إجرامي".

ونشرت المحكمة بيانا اليوم الثلاثاء، بعد حوالي ستة أشهر ونصف من اختتام جلسة المحكمة التي استمرت أياما في فبراير من هذا العام.

ولطالما دفع هانيبوت، الذي كان رئيسا لفرع "هيلز أنجلز" في هانوفر لسنوات، ببراءته.

وألقي القبض عليه مع العديد من الرجال الآخرين في مداهمة مثيرة في مايوركا في صيف عام 2013.