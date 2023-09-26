الرئيسان الروسي والإيراني يؤكدان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم، على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتعزيز المشاريع المشتركة الكبرى في صناعتي الطاقة والنقل، وتوسيع الاتصالات بين دوائر الأعمال والتبادلات السياحية.

وفي سياق منفصل، شدد الجانبان خلال اتصال هاتفي على أهمية حل جميع القضايا المتعلقة بإقليم قره باغ عبر الوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية حصرا.

وأفاد بيان لـالكرملين أن فلاديمير بوتين أطلع نظيره الإيراني على أنشطة فرقة حفظ السلام الروسية، بما في ذلك تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين، وحماية السكان الأرمن في قره باغ.