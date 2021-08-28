عمرو أديب عن المبالغة في التأييد لمرشحي الرئاسة: نرجو ألا تكون هناك أي ممارسات بلدي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواطنين خرجوا اليوم لعمل توكيلات للرئيس السيسي، مضيفًا انه من المحتمل أن يكون الرئيس قد جمع أكثر من 25 ألف توكيل، نظرًا لحجم الإقبال على مكاتب الشهر العقاري من قبل المواطنين، حاملين في أيديهم صور الرئيس السيسي.

وانتقد خلال تقديم برنامجه «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، انقسام المعارضة وحالة التخبط التي تعيشها حاليًا، في ظل ضيق الوقت أمامها لخوض الانتخابات الرئاسية، معقبًا: « عايزين الصراحة أنا حاسس جوه المعارضة في غيرة من واحد، هما وسط بعض معندهمش توافق وهم أحرار، لكن هل ده الموقف اللي كانوا يتحدثون عنه بمثالية شديدة».

وأشار إلى أن المعارضة لابد وأن تسجل موقفًا قويًا، وأن يكون لها صوت هذه المرة، لافتًا إلى أنه في حالة تشوق للاستماع إلى الأفكار والمشروعات والمقترحات لأزمات البلد، حتى يكون هناك تغيير وفارق، ولكنه يرى أن ما يحدث هو خلافًا على منافسة السلطة، وليس خلاف على السلطة.

وعقب: «أنتوا عايزين تحكموا ولا تنافسوا الحكم، أنتوا اتاخرتوا جدا وكأن معاد الانتخابات كان سرًا، ولا مبرر لبعض الأصوات التي تقول أن هناك تضييقًا على المعارضة، ولكن هذه وظيفتها هو العمل تحت ضغط وفي أجواء التضييق».

واختتم حديثه قائلًا: نرجو ألا تكون هناك أي ممارسات بلدي، في إشارة منه للمبالغة في التأييد لمرشح ما، خاصًة وأنه ليس هناك حاجة إلى هذا الأمر، ولأن العالم كله ينظر إلى مصر ولهذه الانتخابات، فضلاً عن ضرورة إشعار المواطن بثقة في الحياة السياسية، وإعطاؤه الفرصة للتعبير عن نفسه.