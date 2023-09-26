 إطلاق قناة «السعودية الآن» لعكس الحراك الذي تشهده المملكة - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 9:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

إطلاق قناة «السعودية الآن» لعكس الحراك الذي تشهده المملكة

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 8:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 8:42 ص

أطلقت المملكة العربية السعودية قناة "السعودية الآن"، وذلك لعكس الحراك الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 خاصة البث الحي لنقل الفعاليات والأحداث المهمة التي تستضيفها البلاد .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الثلاثاء، أن إطلاق القناة، مساء أمس الاثنين، يأتي في الوقت الذي "تشهد فيه المملكة تصاعدًا ملحوظًا في عدد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، نتاج القفزات النوعية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030، حيث وصل عدد الفعاليات والأنشطة المرخصة خلال العام الماضي 5650 فعالية ونشاطًا ترفيهيًا بزيادة 367 % عما كانت عليه في العام الذي يسبقه".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك