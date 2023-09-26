فيلم طوفان نوح يشارك في مهرجان القدس السينمائي

يشارك فيلم "طوفان نوح" في مهرجان القدس السينمائي الدولى للأفلام القصيرة بدورته الثامنة، ضمن المسابقة الرسمية، ومن المقرر إنطلاق المهرجان خلال نوفمبر المقبل.



الفيلم يدور حول رجل مسن يعيش بمفرده يعاني من الوحدة وتظهر فتاة في حياته تقلب الأحداث رأسا علي عقب.



يشارك في البطولة: مايكل تادرس، نعمة عادل، أكرم عماد، وضيف الشرف الفنان علي الطيب، تصميم دعاية وبوستر محمود علاء، ماكيير يارا إبراهيم، ترجمة محمد ممتاز، مساعدا الإخراج إسلام موسي وأكرم عماد، موسيقى تصويرية محمد قابيل، مدير تصوير ومونتاج محمود سليم، قصة وسيناريو وحوار منال مغربي، إخراج محمد حافظ.

وحظي فيلم "طوفان نوح "، والذي ينتمي لنوعية الأفلام الروائية القصيرة، بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية من أبرزها، مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير بدولة الجزائر، مهرجان "بيهالا" السينمائي الدولي بدولة الهند، مهرجان الدخيلة السينمائي الدولي بسلطنة عمان، the Hollywood guerrilla film festival، Student Live Film Festival in Paris, France، وفاز "طوفان نوح" بأفضل فيلم قصير بمهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير بالجزائر، وأفضل فيلم قصير بمهرجان " behala " بدولة الهند.