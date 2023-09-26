جوارديولا يعترف: لدينا مشكلة في مانشستر سيتي

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بوجود مشكلة داخل فريقه، على الرغم من سير السيتيزينز بمستوى مميز، منذ بداية الموسم، على المستوى المحلي والقاري.

ويتصدر حاليًا مان سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن وصافة ليفربول، إذ حقق العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات من أصل نفس العدد من اللقاء.

وأكد جوارديولا في تصريحات صحفية قبل مواجهة مان سيتي أمام نيوكاسل، غدًا الأربعاء، في بطولة كأس الرابطة، وجود مشكلة داخل الفريق، تكمن في عدم الحصول على القسط الكافي من الراحة للاعبيه.

وقال المدرب الإسباني: «الكل يقاتل من أجل الفوز بالألقاب، ولا توجد أزمات تتعلق بالجانب الذهني، ولكن نحن نعاني من مشكلة عدم وجود الكثير من الراحة، ونفتقد لهذا الجانب».

وأضاف بيب جوارديولا: «لقد افتقد الفريق للحصول على القسط الكافي من الراحة لسنوات عديدة، حيث تتعاقب المواسم مع وجود القليل من الراحة، ولكن لاعبي فريقي لا يزالون يقاتلون للفوز بالبطولات».

وأكمل: «الفوز بالثلاثية من جديد؟ نحن نملك الطموح ويمكننا التفكير لتحقيق ذلك بالفعل، ولكن هدفنا الآن التركيز على مباراة الغد أمام نيوكاسل. نملك فريقًا قويًا رغم المعاناة من الإصابات وعدم الراحة».