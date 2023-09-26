ترامب يعجب بمسدس يحمل صورته: أريد شراء واحد

أبدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الاثنين، إعجابه بمسدس مطبوع على قبضته صورته، في أحد متاجر الأسلحة بولاية ساوث كارولينا.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أنه قبل تجمع انتخابي في الولاية الحاسمة، أجرى ترامب جولة في متجر أسلحة محلي حيث قدم إليه إصدار خاص من مسدس "جلوك" مزخرف بصورته ومطبوع على ماسورته "ترامب 45"، في إشارة إلى ترتيبه بين الرؤساء الأمريكيين.

* ترامب ممنوع من شراء الأسلحة

وقال ترامب بحماس بينما التقط صوراً مع السلاح في لقاء نشره فريق حملته الانتخابية على الشبكات الاجتماعية: "سأشتري واحداً. أريد شراء واحد".

وسأل ترامب طاقم العاملين في المتجر عما إذا كانت مبيعات المسدس "نسخة ترامب" عيار 9 ملم جيدة. وعندما جرى التأكيد له أن السلاح البالغ تكلفته 830 دولارًا كان أحد أفضل الأسلحة مبيعاً، قال بشعور من الرضا: "إنهم يحبونني".

وبالرغم من إعجابه الصريح، لم يشتر ترامب السلاح. وتمنع القوانين الفيدرالية أي شخص يواجه لائحة اتهام بارتكاب جناية من شراء سلاح ناري، ويواجه الرئيس السابق 91 تهمة جنائية في أربع لوائح اتهام بينما يخوض حملة انتخابية يطمح من خلالها العودة مجددا إلى البيت الأبيض.

وتتراوح الاتهامات من تزوير السجلات التجارية إلى سوء التعامل مع الوثائق السرية ومحاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ودفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، قائلا إن لوائح الاتهام تستهدف عرقلة حملته الانتخابية للرئاسة.

وعقد ترامب وهو المرشح الأوفر حظاً لنيل بطاقة تشريح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، تجمعا انتخابيا في مدينة سومرفيل في ساوث كارولينا، حيث وصف سباق 2024 بأنه "المعركة الأخيرة" من أجل مستقبل أمريكا.

وهاجم ترامب سجل بايدن بشأن الاقتصاد والهجرة، وهما قضيتان ستحددان السباق الرئاسي. وقال الرئيس السابق إن منافسه الديمقراطي وضع "وضع أمريكا وجيشها وعمالها في المرتبة الأخيرة.، على حد تعبيره

وبدأ ذلك الأسبوع الأكثر اكتظاظا في الحملة حتى الآن بالنسبة لترامب.

وتعتبر الولاية هي الثالثة في التصويت في سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ويتطلع الرئيس السابق، الذي يتقدم بفارق كبير على باقي المرشحين، إلى إقصاء منافسيه والحصول على الترشيح في الجولات الأولى من التصويت العام المقبل.

* مقاطعة المناظرة الثانية للمرشحين الجمهوريين

واختار الرئيس الأمريكي السابق مجدداً الغياب عن مناظرة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كاليفورنيا، مساء الأربعاء.

وبدلاً من ذلك، سينظم ترامب حدثاً مناوئاً في ميشيجان، حيث سيلتقي مع عمال السيارات المضربين في ديترويت بينما يسعى لتعزيز الأصوات بين الطبقة العاملة في إحدى الولايات الحاسمة التي ستقرر مصير الانتخابات.