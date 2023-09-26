تقرير: مسعى زعيم المعارضة الإسبانية لتشكيل حكومة مصيره الفشل

أطلق زعيم العارضة الإسبانية من التيار المحافظ ألبرتو نونيز فيجو، أول محاولة لتشكيل حكومة اليوم الثلاثاء، بعد شهرين من الانتخابات البرلمانية ذات النتائج المتقاربة.

وهناك اعتقاد بالاجماع لدى وسائل الإعلام الاسبانية وسياسيين بأن مسعاه من أجل السلطة مآله الفشل، وتقول محطة "أر تي في إي " التلفزيونية الرئيسية أن محاولته ليكون رئيسا للوزراء "محكوم عليها بالفشل".

وألقى زعيم حزب الشعب كلمة أمام مجلس النواب التابع للبرلمان الإسبانى في مدريد، لبدء النقاش حول ترشحه لرئاسة الوزراء.

ومن المتوقع أن يجري تصويت يوم غد الأربعاء، ويحتاج فيجو إلى أغلبية مطلقة بما لا يقل عن 176 ليجري انتخابه رئيسا لحكومة رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وفي جولة ثانية تليها بـ48 ساعة، سيكون بحاجة إلى أغلبية بسيطة، ولكن الخبراء يقولون أن فيجو يمكن أن يحصل فقط على 172 صوتا فقط من بين 350 عضوا بالبرلمان- 137 من حزبه و 33 من حزب فوكس اليميني الشعبوي وصوت واحد من كل من الحزبين الإقليميين.

وحصل حزبه على أكبر عدد من الأصوات والمقاعد في الانتخابات المبكرة التى أجريت في 23 يوليو الماضي، متفوقا على الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي القائم بأعمال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

ونظرا لعدم حصول أي من الطرفين على دعم كافي من الأحزاب الأخرى لتشكيل أغلبية قادرة على الحكم، قرر الملك فيليبي السادس السماح للفائز في الانتخابات بمحاولة تشكيل الحكومة أولا.