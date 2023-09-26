المبعوث الأممي لليمن يدين هجوم قتل اثنين من القوات البحرينية

أدان هانس جروندبرج، المبعوث الأممي إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي أودى بحياة اثنين من القوات البحرينية في السعودية وأدى إلى عدة إصابات، على الحدود اليمنية.

وقال المبعوث الأممي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، نسخة منه "إن تجدد التصعيد العسكري الهجومي يمكن أن يجر اليمن مجددًا إلى دائرة من العنف وأن يقوض جهود السلام الجارية. إن استمرار اندلاع القتال يبرهن على هشاشة الوضع في اليمن".

وأضاف: "تواصلنا مع الجميع للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج، واستخدام الحوار لحل الخلافات ولتخفيف التوترات العسكرية."

وحذر جروندبرج من أن "بناء الحد الأدنى من الثقة المطلوب للحوار البناء يتطلب جهدًا كبيرًا، ولكن تسهل خسارته".

وشدد المبعوث الأممي، على الحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع.

وقدم تعازيه لمملكة البحرين وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، كما أعرب عن قلقه إزاء استمرار التوترات العسكرية على الحدود اليمنية وعلى عدة جبهات في اليمن خلال الأشهر الماضية، مما أسفر عن سقوط ضحايا وعن خسائر في الأرواح بين المدنيين.

ويوم أمس الإثنين، أعلنت قيادة التحالف الداعم للشرعية في اليمن، مقتل عسكريين اثنين، ضابط وجندي، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى من قوات دفاع البحرين المرابطة على الحدود السعودية اليمنية وذلك في هجوم لطائرات مسيرة شنه الحوثيون.

ولم تصدر جماعة الحوثي، أي تعليق رسمي حول هذه الحادثة حتى الان.