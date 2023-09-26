سكرتير مجلس الأمن الروسي يصل مصر لإجراء مباحثات أمنية

أعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي اليوم الثلاثاء، عن وصول سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إلى مصر لإجراء محادثات أمنية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي بأن "رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وصل إلى مصر في زيارة عمل وسيجري مفاوضات حول الأمن ومكافحة الإرهاب".

وأضافت الخدمة الصحفية أن المفاوضات ستجرى بالقاهرة، يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من سبتمبر الجاري، مع مستشارة الرئيس المصري لقضايا الأمن القومي فايزة أبو النجا، ومستشار الرئيس المصري لشئون مكافحة الإرهاب مجدي عبد الغفار، وكذلك رؤساء عدد من دوائر الجمهورية".

من ناحية أخرى، أعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أمس الاثنين، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، سيجري زيارة عمل إلى سلطنة عُمان، يوم الاثنين، للمشاركة في مشاورات أمنية بين البلدين.

وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "ستُعقد مشاورات أمنية روسية - عُمانية في مدينة مسقط، بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات ذات الصلة في البلدين".