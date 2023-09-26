 المحامين العرب يدعو لموقف موحد ضد أي دولة ترعى ازدراء الأديان - بوابة الشروق
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المحامين العرب يدعو لموقف موحد ضد أي دولة ترعى ازدراء الأديان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 6:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 6:08 م

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، تكرار واقعة تمزيق نسخ من المصحف الشريف في هولندا.

وقال بنعيسى، في بيان اليوم الثلاثاء، إن إقدام إحدى الجماعات بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي، عمل غير مسئول ويستفز مشاعر ملايين المسلمين في جميع أنحاء المعمورة، لا سيما وتزامنه مع حلول ذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد بنعيسى أن تكرار تمزيق نسخ من المصحف الشريف يعد تحريضًا على العنصرية وينذر بتأجيج مشاعر الكراهية الدينية والعنف والتطرف والإرهاب، مطالبًا السلطات الهولندية بضبط مرتكبي الواقعة ومحاسباتهم على ازدراء الأديان واتخاذ كافة الإجراءات الفورية الجدية التي تحول دون تكرار هذه الوقائع البغيضة.

ودعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، في ختام بيانه، دول العالم الإسلامي باتخاذ موقف قوي موحد حيال أي دولة ترعى وتحمي ازدراء الأديان، والإساءة للكتب المقدسة والمقدسات الدينية .


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