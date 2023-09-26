الاتحاد الأوروبي يرفع قيمة المساعدات الانسانية لناجورنو كاراباخ

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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات إنسانية بقيمة 5 ملايين يورو (5.3 ملايين دولار) للمتضررين من الصراع في ناجورنو كاراباخ.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش: " علينا أن نكون مستعدين لدعم الآلاف الذين قرروا الفرار من ناجورنو كاراباخ، خاصة أنه من المرجح أن يواجه اللاجئون تحديات إضافية خلال فصل الشتاء المقبل".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يعزز من مساعداته الانسانية بدرجة كبيرة للمنطقة لتقديم مساعدات طارئة للاشخاص المحتاجين داخل ناجورنو كاراباخ أو الأشخاص الذين نزحوا الآن في أرمينيا".

وكانت المفوضية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن أول دفعة مساعدات إنسانية بقيمة 500 ألف يورو.