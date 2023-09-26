مكتبة الإسكندرية تعلن عن فرصة تطوع لمرشد جولات إرشادية

أعلنت مكتبة الإسكندرية فرصة تطوع جديدة لمرشد جولات إرشادية، لاصطحاب الزوار من أفراد ومجموعات من مختلف الجنسيات في جولات داخل المكتبة بلغات مختلفة «العربية والإنجليزية والفرنسية» لشرح تاريخها وخدماتها.
شروط التطوع
- السن المطلوب:
19 - 29 عام.
- يشترط حُسن المظهر.
التقديم إلى التطوع في مكتبة الإسكندرية
- يتم تسليم السير الذاتية بمكتب الجولات الإرشادية بمدخل المكتبة الرئيسي أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بقسم الزيارات visit.volunteers@bibalex.org
- يجب كتابة السير الذاتية باللغة الإنجليزية وأن تتضمن صورة شخصية حديثة.
- آخر ميعاد لتسليم السيرة الذاتية يوم 5 أكتوبر 2023