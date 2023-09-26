رصدت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، بعض القواعد والإرشادات العامة، التي يمكنها أن تساعد الجميع على التعامل مع المكالمات الهاتفية في عام 2023، وذلك في ظل تزايد التقدم التكنولوجي، وتغير طريقتنا في إجراء المكالمات الهاتفية.



• القاعدة الأولى: لا تترك بريدًا صوتيًا



إذا كانت لديك معلومات تحتاج إلى توصيلها بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب، يفضل كتابتها كرسالة نصية أو عبر بريد إلكتروني؛ لأن معظم الهواتف الحديثة تحول رسائل البريد الصوتي إلى نسخة مكتوبة بشكل غير دقيق.



• القاعدة الثانية: ارسل رسالة نصية قبل الاتصال



الاتصال بشخص ما دون سابق إنذار أمر ربما يشعر المتلقي بالتوتر، حيث يمكن إرسال رسالة نصية مسبقا، للاستفسار عما إذا كان متاحا للاتصال به الآن أو بعد ذلك، ومن المهم توضيح موضوع المكالمة حتى يتمكن من الاستعداد.



• القاعدة الثالثة: أنت غير مضطر للرد



الاتصال بك لا يعني بالضرورة أنه يجب أن ترد على المكالمة، فإذا كنت في مطعم أو في اجتماع، فقم بكتم المكالمة والعودة إليهم في وقت مناسب.



• القاعدة الرابعة: العواطف يناسبها الصوت والحقائق يناسبها النص



من الأفضل إجراء المكالمات عند مناقشة الآراء أو المسائل العاطفية، أو التواصل على المستوى الشخصي. أما تنسيق الخطط وإخبار المعلومات مثلا، فيفضل أن يكون مكتوبا، وإذا كان هناك شيء معقد ويتطلب الكتابة لوقت أطول، فاستمر واسأل عما إذا كان بإمكانهم التحدث.



• القاعدة الرابعة: إذا لم يكن هناك أمر طارئ يرجى الانتظار



إذا لم يرد شخص ما على مكالمتك، فلا تتصل به بعدها مباشرة، فإذا لم يرد على رسالتك النصية التي سبقت اتصالك فلا ترسل أي رسائل، إلا إذا كانت الحالة طارئة، فاذكر ذلك بوضوح على الفور في رسالة نصية.



• القاعدة الخامسة: ابق ثابتًا خلال مكالمات الفيديو



يجب أن تحظى مكالمات الفيديو على FaceTime أو Google Meet أو Zoom أو Skype باهتمامك الكامل، فقط ارفع هاتفك بحيث يملأ وجهك كامل الشاشة، وليس فقط جبهتك وأنفك، وابق في مكانك حتى تنتهي المكالمة.



• القاعدة السادسة: لا تستخدم مكبر الصوت في الأماكن العامة



استخدام مكبر الصوت في الأماكن العامة أمر سيئ بشكل عام، فاستخدم سماعات أو أجل المكالمة لوقت لاحق إذا كنت في منطقة مزدحمة.



• القاعدة السابعة: لا تتوقف عن استخدام المكالمات الهاتفية



الاتصال الهاتفي لا يزال وسيلة رائعة للتواصل، فالتحدث إلى شخص ما في الوقت الحقيقي يمكن أن يقوي العلاقات ويحسن الصحة العقلية ويقلل من الشعور بالوحدة.