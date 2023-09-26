 سوريا.. 25 قتيلا في اشتباكات بين قوات قسد ومسلحي العشائر الموالية للحكومة - بوابة الشروق
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سوريا.. 25 قتيلا في اشتباكات بين قوات قسد ومسلحي العشائر الموالية للحكومة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 12:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 12:52 م

لقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم، في اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي العشائر الموالية للحكومة في شرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن 25 شخصاً، غالبيتهم من المسلحين الموالين للحكومة، قتلوا في اشتباكات استمرت لساعات عدة مع قوات سوريا الديمقراطية في محيط بلدات حوايج ذيبان وذيبان والطيانة بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.

وإثر انتهاء المواجهات التي اندلعت أمس الاثنين، عززت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة أمريكياً، انتشارها في المنطقة، وفق شبكة «سكاي نيوز».

ومنذ ساعات الفجر الأولى، يسود المنطقة هدوء نسبي مع سماع أصوات اشتباكات متقطعة.


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