رومانيا تعتزم إنفاق المليارات على مقاتلات إف- 35 الأمريكية

تعتزم رومانيا شراء 48 طائرة حربية من طراز إف- 35 من الولايات المتحدة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.



وطلبت وزارة الدفاع في بوخارست من البرلمان اليوم الثلاثاء الموافقة على شراء مبدئي لـ 32 طائرة بتكلفة 6.5 مليار دولار. وسيتم الحصول على 16 طائرة لاحقا.



وبحسب وسائل إعلام رومانية، فهذه هي أغلى طلبية شراء أسلحة في تاريخ قواتها المسلحة.



ويشمل سعر الشراء الدعم اللوجيستي، والتدريب الخاص للطيارين والذخيرة للأهداف الأرضية والجوية.



واتخذ المجلس الأعلى للدفاع في رومانيا قرار بالفعل في أبريل الماضي بشأن التحديث، لكن دون إعلان بيانات.



وتشترك رومانيا، عضوة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مع أوكرانيا في الحدود في الشمال والشرق.



وفي نوفمبر من العام الماضي، بعد 10 شهور على غزو روسيا لأوكرانيا، وافقت بوخارست على اتفاق مع النرويج لشراء 32 طائرة مستعملة من طراز إف- 16. ويجعل هذا من أسطول رومانيا من طائرات إف- 16 ثلاثة أمثال حجمه السابق تقريبا.



ومن المقرر أن تصل الطائرات من النرويج إلى رومانيا في غضون الثلاث سنوات المقبلة، وقد وصلت اول دفعة بالفعل العام الجاري.