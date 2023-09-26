وزارة العمل: ندوة توعوية للعاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الأمور بمركز السلامة والصحة

نظم المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية التابع لوزارة العمل، ندوة توعوية تثقيفية بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على المركز، إن الندوة نظمها المركز في مجال السلامة والصحة المهنية استعدادا للعام الدراسي الجديد، بالمقر الرئيسي للمركز بميدان الحجاز في مصر الجديدة، للعاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الأمور، ضمن دور المركز لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة لأبنائنا الطلاب وللعاملين بقطاع التعليم.

وأشار مرزوق، إلى أن الندوة تناولت محاضرات تثقيفية حول ماهية وأهداف السلامة، وإجراءات السلامة والصحة المهنية للطلاب والمنشآت التعليمية؛ بهدف التعرف على الأنشطة التي يقوم بها المركز، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل الدور الذي يقوم به المركز في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين المواطنين؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات خاصة في أوقات الأزمات والكوارث، وكيفية الوقاية من وقوعها في أماكن العمل وتوفير بيئة آمنة.

وأوضح معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، أن الندوة تأتي تفعيلاً للدور المجتمعي الذي يقوم به "المركز القومي" في معاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وألقى مرزوق المشرف على المركز، محاضرة عن إجراءات السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية.

وتحدثت عائشة الكومي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالجيزة وخبير استشاري سلامة وصحة مهنية، في محاضرة عن أهداف السلامة والصحة المهنية.