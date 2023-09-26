مسئول هندي: رؤيتنا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ تؤكد احترام الحل السلمي للنزاعات

أكد رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال مانوج باندي، اليوم الثلاثاء، أن رؤية بلاده لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ تؤكد احترام السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول، وسط مخاوف عالمية متزايدة بشأن استعراض العضلات العسكرية العدوانية للصين في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا " الهندية عن الجنرال باندي قوله في خطاب ألقاه خلال اجتماع مغلق لقادة الجيش بدول المحيطين الهندي والهادئ، إن التزام الهند بإشراك جميع أصحاب المصلحة بشكل إيجابي في المنطقة دائم وثابت ولا يتزعزع.

وأضاف المسئول العسكري الهندي أن رؤية نيودلهي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ تؤكد اعتماد الحل السلمي للنزاعات وتجنب استخدام القوة والالتزام بالقوانين الدولية.