 محادثات بين سريلانكا وبنك التنمية الآسيوية للحصول على قروض بـ400 مليون دولار - بوابة الشروق
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محادثات بين سريلانكا وبنك التنمية الآسيوية للحصول على قروض بـ400 مليون دولار

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 9:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 9:52 م
أعلنت الحكومة السريلانكية في بيان اليوم الثلاثاء موافقتها على توقيع اتفاق مع بنك التنمية الآسيوي للحصول على قرض مرتبط بسياسات بقيمة 200 مليون دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وزارة الإعلام السريلانكية القول إن هذا القرض هو أحد قرضين قيمة الواحد منهما 200 مليون دولار، جرت مناقشتهما بشكل أولي  مع بنك التنمية الآسيوي.

ووافقت الحكومة على  مسودة قانون لإنشاء وكالة لإدارة الدين العام  كجزء من الإصلاحات  التي اتفقت عليها سريلانكا مع صندوق النقد الدولي.

كما وافقت الحكومة على مشروع ميزانية العام الجديد.

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