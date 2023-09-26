توعد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك، اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية بـ"القضاء على نظامها" في حال استخدامها أسلحة نووية.

ونقلت وكالة "يونهاب" المحلية عن يون، خلال خطاب ألقاه في قاعدة سيول الجوية بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس القوات المسلحة، قوله إنه "في حال استخدامها (كوريا الشمالية) الأسلحة النووية، فسيتم القضاء على نظامها من خلال رد فعل ساحق من قبل تحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف أنه "يتعين على النظام الكوري الشمالي أن يدرك بوضوح أن الأسلحة النووية لن تكون قادرة أبدا على ضمان أمنه"، مشيرا إلى أن "نظام بيونج يانج يقوم بتطوير قدراته النووية والصاروخية على الرغم من تحذيرات المجتمع الدولي".

وأكد رئيس كوريا الجنوبية أن بلاده "تواصل تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان".

ووفقا لـ"يونهاب"، من المقرر إجراء عرض عسكري واسع النطاق في سيول، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، كجزء من الاحتفالات بذكرى تأسيس القوات المسلحة، بمشاركة نحو 4 آلاف جندي وعرض أكثر من 170 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك دبابات قتالية من طراز"كي.2"، وطائرات يدون طيار (درونز) هجومية.

وتأتي تصريحات يون عقب دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الجمعة الماضية، إلى تعزيز "الاتصالات الوثيقة" مع روسيا، بعد زيارة رفيعة المستوى أجراها إلى روسيا واجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إلى ذلك، قال يون في كلمته أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 20 سبتمبر الجاري، إن أي صفقة أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا ستكون بمثابة "استفزاز مباشر" ضد سيول.