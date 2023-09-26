توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة في المغرب خلال الربع الأخير من العام الحالي

من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في المغرب دون تغيير، خلال الربع الأخير من العام الحالي بعد تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ حوالي سنة ونصف؛ للمساعدة في تمويل التكلفة الباهظة لإعادة إعمار ما دمره الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد في مطلع الشهر.

وبحسب المسح الذي أجراه بنك التجاري وفا، فإن المستثمرين يتوقعون بالإجماع تقريبا إبقاء البنك المركزي المغربي على سعر الفائدة عند مستوى 3% وهو الأعلى منذ 2014 خلال اجتماعه ربع السنوي اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الزلزال الأعنف الذي يضرب البلاد منذ نحو قرن من الزمان، قد أدى إلى مقتل حوالي 3000 شخص وتشريد مئات الآلاف.

وقال محللون في وحدة أبحاث بنك أفريقيا المغربي، إنه يجب توفير الاحتياجات التمويلية المهمة لإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، وهو ما يعزز التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

ويأتي ذلك في حين رصدت المغرب 11.7 مليار دولار لتمويل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، وسيتم صرف أغلب هذه الأموال خلال الفترة من 2024 إلى 2028.

وتتضمن هذه النفقات مساعدات مالية لحوالي 60 ألف أسرة تضررت من الزلزال وتحديث البنية التحتية والخدمات في بعض من أفقر مناطق المغرب وأقلها تطورا.

وكان البنك المركزي، قد أبقى على سعر الفائدة والسياسة النقدية في اجتماعه السابق في منتصف العام الحالي بدعوى الحاجة إلى تقييم تأثيرات تشديد السياسة النقدية على الاقتصاد المغربي وتأثير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على الأسعار.

يذكر أن معدل التضخم في المغرب خلال الشهرين الماضيين تراجع إلى أقل من توقعات البنك المركزي المغربي للعام الحالي وهي 6.2%، وهو ما يعزز توقعات استمرار تثبيت أسعار الفائدة.