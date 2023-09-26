كيف فشل الذكاء الاصطناعي في أن يحل محل المترجمين؟

المخاوف بشأن تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حياتنا، تزداد يوما بعد يوم، لا سيما المتعلقة بسوق العمل والوظائف، وعلى مدار السنوات الماضية دار الحديث حول الوظائف والمهن المتوقع اختفائها، ليحل محلها التطبيقات الآلية، والتي كان منها وظائف "الترجمة" بحسب تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2020، إلا أن الواقع العملي لإدماج أو إحلال تطبيقات الذكاء الصناعي محل العامل البشري قد لا يكون مبشرا.

وبحسب تقرير لموقع "فيوتشريزم" المعني بتطورات مستقبل التكنولوجيا والعلوم، فبعد أن قامت شركة “G/O Media” المالكة لموقع "جيزمودو" التقني باستبدال موظفي نسخته الإسبانية بأداة ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ظهرت الكثير من الأخطاء فيما يتم إنتاجه من محتوى يفترض أن يكون باللغة الإسبانية.

* إخلاء المسئولية

ووفقا لـ"فيوتشريزم" فإن مقالات النسخة الإسبانية من "جيزمودو"، باتت مذيلة بإخلاء للمسئولية من الذكاء الاصطناعي يوضح أن "محتويات كل مقالة قد تمت ترجمتها تلقائيًا من النص الأصلي"، وذلك "بسبب الفروق الدقيقة في الترجمة الآلية، قد تكون هناك اختلافات طفيفة".

وقد لا يكون في هذا الأداء ما يثير الإحباط، إلا أن "فيوتشريزم" ترى عكس ذلك، واصفه إياه بالمثال الصارخ لإحلال الذكاء الصناعي مباشرة محل الدور البشري، فهو لا يقوم حتى بعمل مقبول كما يوحي إخلاء المسئولية، بل يرتكب أخطاء فجة وصارخة.

وبحسب ما نقله التقرير عن أحد قراء النسخة الإسبانية، فبعد أيام قليلة فقط من عمل الموقع بالآلية المستحدثة، ظهرت الأخطاء، فلم تترجم إحدى المقالات بالكامل، بل ظهرت كخليط بين الإنجليزية والإسبانية.

* أخطاء فجة

لم تنتهي الأخطاء عند هذا الحد بحسب التقرير، فعندما قام "فيوتشريزم" بتمشيط المقالات المترجمة بالذكاء الاصطناعي عبر الموقع، وجد العديد من الأخطاء الفجة في التنسيق وتضمين الروابط الخارجية.

ويعدد تقرير "فيوتشريزم" مجموعة من الأخطاء التي رصدها في المقالات، مشيرا إلى أن الذكاء الصناعي يبدو أنه لا يفهم كيفية ملء الصفحة، فهو يقطع فقرات النص في مواضع غريبة، ويخطئ في علامات الترقيم، إضافة إلى وجود أجزاء من أكواد HTML، لم يكن من المفترض ظهورها على الصفحة.

يشير التقرير أيضا إلى أنه من الواضح أن النظام سيء للغاية في تضمين أيه روابط خارجية داخل النص، فعندما يتم تضمين رابط داخل كلمة أو كلمتين، فإنه يقوم بتضمين الرابط في أجزاء كاملة من الفقرات. وأن إحدى المقالات تتميز بوجود مسافات مفقودة وعلامات ترقيم تطفو داخل النص بشكل غامض، إضافة إلى مقال آخر تظهر نهايته بشكل متقطع.

* الإشراف البشري

ويرى التقرير أنه رغم أن أخطاء علامات الترقيم تحدث للجميع، لكن من المؤكد أن المحرر أو المترجم البشري كان سيمنع هذه الأخطاء، ولم يكن ليضمن أجزاء عشوائية من HTML. وأنه ربما اكتشف الموظفين البشريين كل تلك التفاصيل قبل نشر أي من هذه المقالات، وهي تفاصيل لا تبرز عيوب الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تشير إلى أن النظام الآلي الجديد لـ G/O يفتقر إلى أي إشراف بشري على الإطلاق.

* دون اسم

وتنقل "فيوتشريزم" عن مذكرة وجهها مدير تحرير G/O Media، ميريل براون، إلى موظفي الشركة قائلا: "نحن نستخدم خدمة ترجمة متقدمة توفر السياق والهدف ... هذه خطوة أولى في جهودنا نحو تقديم إصدارات من صحافتنا باللغات المحلية، وفي الأشهر المقبلة سنشهد نشر المزيد من علاماتنا التجارية بلغات إضافية، ونحن واثقون من أننا سنجلب جماهير جديدة ومتنوعة إلى مواقعنا... هناك إخلاء مسئولية يشرح نهجنا ورابط للمقالة الأصلية المنشورة أسفل كل قصة مترجمة"، مضيفا أن "القصص ستنشر دون اسم الكاتب".

وبحسب "فيوتشريزم" فإنه للوهلة الأولى تبدو الإشارة "دون اسم" غريبة؛ ففي نهاية المطاف الذكاء الاصطناعي لا يكتب أي شيء في الواقع؛ وهو في الغالب يعمل مثل ترجمة جوجل الآلية، فهو ينسخ أعمال كتاب "جيزمودو" باللغة الإنجليزية وينشر النسخة المترجمة تلقائيًا على موقع المدونة باللغة الإسبانية.

وهو ما لم يعترض عليه محرري الموقع وفق "فيوتشريزم" فالترجمات المنشورة سيئة بشكل محرج.

* دون اختبار

الجدير بالذكر وفق "فيوتشريزم"، أن هذه ليست أول تجربة لشركة G/O في صناعة المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث تعرض الناشر لانتقادات الشهر الماضي بسبب قراره نشر مواد منشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي على مواقعه الرئيسية، ومنها "جيزمودو" وThe AV Club، وهو ما أثار غضب وإستياء الموظفين البشريين في تلك المواقع، حيث تم إعلامهم بذلك قبل دقائق من نشر أول مقالة نسجها الذكاء الاصطناعي، والتي كان محتواها مروعا ومغلوطا وفق "فيوتشريزم"، مع جملة من الأخطاء النحوية الصارخة.

ويرى التقرير أنه من المثير للدهشة إقدام G/O على توسيع جهودها نحو إلغاء الأدوار البشرية لصالح المحتوى الآلي، بعد وقت قصير من هذه التجربة، دون أن تكلف نفسها عناء اختبار الذكاء الاصطناعي واكتشاف مشكلاته على نحو دقيق.