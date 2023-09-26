حملة تفتيش في ألمانيا لمكافحة تهريب أجانب

شنت الشرطة الألمانية الاتحادية حملة تفتيش على منازل في خمس ولايات ألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.



وقالت مديرية الشرطة الاتحادية في مطار فرانكفورت إن وراء ذلك تحقيقات تجريها الشرطة الاتحادية في مطار فرانكفورت للاشتباه في تهريب أجانب في إطار الجريمة المنظمة.



وبحسب البيانات، شن أكثر من 350 فردا من الشرطة الاتحادية حملة التفتيش في سبع مدن بتكليف من الادعاء العام في مدينة شتاده. وكانت المدن هي شتاده (سكسونيا السفلى)، وجلادبيك (شمال الراين -ويستفاليا)، وفولدا وكاسل (كلاهما هيسن)، بوريمن وبالجه (سكسونيا السفلى)، وكيلهايم (بافاريا). وتتركزت الحملة في شمال ألمانيا.



وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم تنفيذ خمسة أوامر اعتقال، ثلاثة في شتاده واثنان في جلادبيك، مضيفا أنه تم العثور على العديد من المهاجرين غير الشرعيين أثناء عمليات التفتيش.