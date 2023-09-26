جنوب أفريقيا تحث مزارعيها على تعزيز الأمن البيولوجي بعد تفشي إنفلونزا الطيور

حثت حكومة جنوب إفريقيا مزارعي البلاد، اليوم الثلاثاء، على تكثيف إجراءات الأمن البيولوجي، في أعقاب تفشي فيروس إنفلونزا الطيور الذي أدى إلى نفوق أكثر من 2.6 مليون طائر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن بيان أصدرته وزارة الزراعة أمس الاثنين، أن 6 مقاطعات من أصل 9 في البلاد تأثرت بالسلالتين الفرعيتين من الفيروس "50 إتش بي إيه آي اتش 7" و"10 إتش بي إيه آي اتش 5".

وقالت الوزارة، إنه يتعين على منتجي الدواجن إبلاغ الأطباء البيطريين في الولاية فورا عن حالات الاشتباه في الإصابة بالمرض.

ويشار إلى أن جنوب إفريقيا تعد إحدى الدول الرئيسية المنتجة للدواجن في القارة الأفريقية.