وزير خارجية تونس من موسكو: أمن بلادنا وحماية الفئات الاجتماعية الهشة خطوط حمراء في سياستنا

قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، الذي يقوم بزيارة عمل إلى روسيا، اليوم الثلاثاء إن بلاده لن ترفض شريكا لحساب شريك آخر، في إشارة إلى تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الدولي بشأن برنامج قرض.

وقال الوزير، الذي يزور موسكو لمدة يومين وترافقه المدير العامة لديوان الحبوب، إن تونس على تواصل وتعاون مع جميع شركائها و"ليس من تقاليد تونس الدبلوماسية رفض شريك لحساب شريك آخر".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أثناء حضوره في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "لدينا قنوات اتصال وحوار مع شركائنا ولم نقل يوما إننا قطعنا جسور التواصل مع صندوق النقد الدولي".

وتوصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار لكنه ظل معلقا منذ نحو عام بسبب خلاف في نقاط تخص الإصلاحات ،ومن بينها أساسا نظام الدعم الحكومي وإصلاح المؤسسات العمومية.

وأوضح الوزير أن أمن البلاد واستقرارها وحماية الفئات الاجتماعية الهشة هي خطوط حمراء في سياسة تونس الداخلية، وهي مواضيع يمكن النقاش في إطارها مع الشركاء، ومن بينهم صندوق النقد الدولي، الذي قال إنه "يجب أن يكون في خدمة مصالح الدول وليس العكس".

وتأتي زيارة نبيل عمار إلى موسكو في وقت يزداد فيه التوتر مع الشركاء التقليديين في الخارج، ومن بينهم أساسا الاتحاد الاوروبي بشأن ملف الهجرة والإصلاحات السياسية الداخلية.

وقال وزير الخارجية الروسي في المؤتمر الصحفي، إن بلاده تساند جهود الإصلاح في تونس لدفع الاقتصاد ولحماية الدولة.

وتابع "إن تونس من الشركاء المهمين لروسيا في القارة الأفريقية.. حيث تخطى حجم المبادلات التجارية بين البلدين2ر1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2023".

وتعد روسيا من الأسواق التقليدية الصاعدة للسياحة التونسية حيث تخطى عدد السياح الروس قبل تفشي جائحة كورونا عتبة 600 ألف.

كما تستورد تونس أكبر حصة من حاجياتها من الحبوب من روسيا إلى جانب أوكرانيا.