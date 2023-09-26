السوداني: لا ضرورة لوجود التحالف الدولي في العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن تنظيم داعش لا يمثل اليوم تهديداً للدولة العراقية.

وقال السوداني، لصحيفة" ذا ناشيونال"، في مقابلة نشر تفاصيلها المكتب الإعلامي للحكومة العراقية اليوم الثلاثاء: "لم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهة داعش".

وأفاد بأن" أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضياً قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطع"، لافتا إلى أن "قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي، فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حقّ المحكوم أن يعيد المحاكمة".

وأضاف أن أكثر من 300 حزب مسجل سيخوضون الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن "الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي" .

وأوضح أن "الانتخابات المبكرة تأتي على وفق حلّ البرلمان لنفسه وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي إنتخابات، لكنّ القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة".

وأكد أن الحكومة" تنظر باحترام إلى الحراك الشعبي وندعم كل ممارسات التظاهر السلمي، ونتعاطى مع التظاهرات بكل مسئولية، وضمن الإطار القانوني".

وأوضح أن "هناك حربا على الفساد، وأدخلنا استرداد الأموال والمطلوبين، ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد".

وبشأن ماتشهد السوق العراقية من تقلبات جراء عدم استقرار صرف الدولار قال السوداني إن "سعر صرف الدولار يتعلق بالإصلاحات الخاصة للقطاع المصرفي والمالي، وباشرت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، رغم كلفتها الاجتماعية".

وأوضح أن "تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، وبين فئة كانت تعتاش على الدولار" .

وأضاف أن "المنافذ غير الشرعية تدخل منها بضائع، ولا تُدفع فيها ضرائب، وهي أموال تذهب إلى السعر الموازي"، كاشفا عن أن المصارف الأهلية تأخذ الدولار من المركزي وتبيعه في السوق الموازي، وهذه ستنالها العقوبات.