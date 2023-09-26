الاعتماد والرقابة الصحية تصدر تقريرها عن تجربة المريض بالتأمين الصحي الشامل

- الدكتور أحمد طه: 62 ألفا 132 استطلاع رأي لقياس تجربة المريض من خلال 168 زيارة للمنشآت الصحية بمحافظات التأمين الشامل

تلقى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التقرير نصف السنوي لقياس تجربة المريض والذي أصدرته الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة، عن النصف الثاني من العام المالي 2022-2023.

فقد نفذت الهيئة، 62132 استطلاع رأي لقياس تجربة المريض خلال الفترة من يناير 2023 حتى يونيو 2023 من خلال 168 زيارة للمنشآت الصحية المختلفة، بمحافظات المرحلة الأولى بهدف قياس رضا المتعاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- الدور الرقابي للهيئة

وصرح الدكتور أحمد طه، بأن الهيئة تقيس تجربة المريض من خلال استطلاعات الرأي الدورية للمرضى في عدد من المحاور تشمل: (سهولة الوصول للخدمات الصحية، تفعيل مشاركة الأسرة، تنسيق الرعاية، استمرارية الرعاية، إتاحة المعلومات والتثقيف للمرضى، توافر الراحة خلال الإقامة بالمستشفى).

وأوضح أن ذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"؛ لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية، وتفعيـل حقـوق المريـض، والمساواة وعدم التمييز ودعم مرور المريض بتجربة جيدة أثناء تلقيه الخدمة، فضلاً عن مشاركة المرضي وذويهم في خطة الرعاية والإجراءات الخاصة بهم، وتوفير خدمات صحية تلبي احتياجات وتوقعات المرضى وذويهم.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن التقرير أوضح ارتفاع نسب رضا المتعاملين بالمنظومة الجديدة في محوري الراحة، واحترام قيم وتفضيلات المرضى، لافتاً أن معايير الجودة القومية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، تولى اهتماما كبيرا بزيادة وتحقيق التواصل الفعال بين المرضى والفريق الطبي المعالج، وإبلاغ المرضى بشكل كاف عن حالتهم الصحية وخيارات العلاج المتاحة لهم، بالإضافة إلى الاستماع بعناية لاحتياجات المرضى ومخاوفهم والرد عليها، وذلك للوصول إلى تقديم رعاية صحية آمنة وذات مستويات جودة عالية وضمان رضا المتعاملين بالمنظومة الجديدة.

- زيارات لمختلف المنشآت الطبية

ومن جهته، أوضح الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الزيارات شملت مختلف أنواع المنشآت الطبية ولم تقتصر على المستشفيات والوحدات الصحية فقط، حيث تم عمل ٦٣ زيارة للمنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، و٥٧ زيارة بمحافظة بورسعيد، و٣٠ بالاسماعيلية، و١٨ بجنوب سيناء.

وفي ذات السياق، ذكرت الدكتورة نانسي عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الصحية، أن الادارة العامة لرضاء المتعاملين قامت بقياس تجربة المريض من خلال تنفيذ عدد 28942 استطلاع رأي بمحافظة الأقصر، و17386 بمحافظة بورسعيد، و4423 بجنوب سيناء وكانت أعلى نسب لرضا المتعاملين بالمحافظات الثلاثة بمحاور الراحة، واحترام قيم وتفضيلات المرضى.

وتابعت: احتل محور تفعيل مشاركة الاسرة المركز الأول في تجربة المريض بمحافظة الإسماعيلية بنسبة ٩١%، وهو ما اشارت اليه نتيجة 11381 استطلاع تم تنفيذه بالمحافظة.

للاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالى:

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