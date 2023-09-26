أثنى المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات؛ بشأن إعلان جدول مواعيد العملية الانتخابية على هامش المؤتمر الصحفي الإثنين.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين، أن الهيئة الوطنية للانتخابات استطاعت أن تضع خريطة كاملة للإجابة على سؤال: «من أين تبدأ الانتخابات.. وكيف تنتهي؟»، معقبا: «المؤتمر كان منضبطا على مستوى موضوعاته وإعلان التوقيتات».

وأشار إلى نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات في لفت أنظار قطاع كبير من المجتمع المصري بمواعيد الانتخابات الرئاسية، وكذلك المنظمات ووسائل الإعلام الأجنبية بشأن جدية الدولة في إجراء الانتخابات، معقبا: «اليوم أدركنا أن هناك انتخابات رئاسية ذات قيمة تقام في مصر».

ونوه إلى استحواذ إعلان خارطة الانتخابات الرئاسية على متابعة واهتمام قطاع كبير من الجمهور المصري، متابعا: «الشعب المصري ذكي بالفطرة، وعند الضرورة نجد فطنة وكياسة وخبرة، الناس ممكن تشتكي وتتألم من الأسعار؛ لكن عند النقاط الفاصلة؛ نجد الشعب المصري موجودا».

وأشار إلى مراعاة الجدول الانتخابي التوقيت الزمني لجمع توكيلات الترشح خلال 20 يوما، وعدم تقييد أو مصادرة حق أي مواطن في الترشح متى توافرت الشروط الدستورية والقانونية.

وتابع: «المرشح الرئاسي لا يجب أن تتوفر فيه الشروط الدستورية فقط؛ لكن أيضا هناك شروط مجتمعية؛ فالراغب بالترشح يجب أن يكون شخصية معروفة، وصاحب رؤية وبرنامج وخلفه دعم شعبي، هي مش فسحة دي معركة في ظل ظروف استثنائية غاية في الدقة على صعيد المحيط الإقليمي والدولي وأيضا ظروف اقتصادية داخلية».