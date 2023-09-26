كوريا الجنوبية تطلق حملة لمكافحة الأمراض الحيوانية في فصل الشتاء

قالت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها ستدير فترة تطهير خاصة مدتها خمسة أشهر لتنفيذ إجراءات أقوى لمكافحة الأمراض الحيوانية في فصل الشتاء.
وخلال الحملة، التي تستمر من أكتوبر إلى فبراير، ستعزز الحكومة مراقبة الحيوانات البرية والمزارع المحلية وتنفذ تدابير تطهير وحجر صحي أقوى ضد إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض وحمى الخنازير الأفريقية وغيرها من الأمراض بين الحيوانات، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية.
وقالت الوزارة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بإنفلونزا الطيور بين الطيور المهاجرة ارتفع بنسبة 7ر14% على أساس سنوي إلى 3364 حالة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
وستقوم الوزارة بتعبئة المؤسسات الخاصة لتوسيع نطاق عمليات التفتيش المتعمقة والسريعة لتأكيد تفشي أنفلونزا الطيور في المراحل المبكرة.