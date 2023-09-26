مستشار ترامب السابق: استطلاعات الرأي حاليا بشأن انتخابات الرئاسة ليست مجدية في المستقبل

قال جبريال صوما، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاستطلاعات الحالية التي تقول إن «ترامب»، إذا واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات غدا سيحصل على 51% مقابل 42% من الأصوات لبايدن، «لا تعبر عن الحقيقة ولن تؤثر في الانتخابات».

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد أكثر من عام، وهذه فترة طويلة قد تحدث فيها تطورات كثيرة.

ولفت إلى أنه بصورة عامة هناك تذمر بين الأمريكيين بسبب الوضع الاقتصاد في البلاد، منوهًا أن التضخم وصل إلى 3.7%،بينما بلغت النسبة أثناء وجود ترامب في البيت الأبيض 1.5%.

وأوضح أن أسعار البنزين ارتفعت وكذلك أسعار الكهرباء والخضروات، مضيفًا: «إذن المستهلك الأمريكي يعاني كثيرا من الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي، وأعتقد أن الوضع الاقتصادي سيكون هو محرك التصويت في الانتخابات المقبلة».



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